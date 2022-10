CorSport | Napoli | ritiro in Turchia con amichevoli contro squadre di Premier

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Durante la pausa di campionato per il Mondiale in Qatar, ilorganizzerà unin. La scelta della sede potrebbe ricadere su Antalya. Il Corriere dello Sport scrive che potrebbero essere organizzate dellecondiLeague. “La stagione più strana volendo anche pazza, tra un po’ si fermerà e ilsi sta organizzando: il 12 novembre, dopo il match con l’Udinese e quindi fra sette partite, sarà indispensabile far cominciare un breve periodo di vacanze, anticamera d’uninche è in fase di definizione. L’appuntamento per riprendere, non ancora ufficiale, dovrebbe essere fissato ad Antalya, che offre clima invitante e pure un bel po’ di occasioni con avversarie di ...