Comune di Inverigo | Concorso per 1 Messo Comunale

Leggi su posizioniaperte

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Figura Professionale come Collaboratore Amministrativo con funzioni di, per l’area vigilanza, categoria B3. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando diE' indettopubblico, per soli esami, per l'assunzione di un collaboratore amministrativo anche con funzioni di, categoria B3, a tempo indeterminato e pieno, da destinare all'Area vigilanza deldi(CO). Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale ...