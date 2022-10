Basket femminile | Serie A1 2022 | trasferte per Schio e Reyer Venezia | Virtus Bologna e Sassari provano a rimanere in scia

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Quinta giornata diA1-2023 didove si iniziano già a delineare delle gerarchie in classifica, con alcune squadre chea mantenere l’imbattibilità ed altre alla ricerca del riscatto. Andiamo a scoprire insieme cosa ci attende nel weekend sui parquet nostrani. S’incomincia domani sera alle ore 20:30 con due anticipi previsti. Il primo mette di fronte l’E-Work Faenza e La Molisana Magnolia Campobasso, entrambe appaiate in classifica a quota 4 punti: chi vince scavalca quindi l’avversaria in graduatoria. L’altro match vede invece affrontarsi al PalaSerradimigni dile padrone di casa della Dinamo e l’Akronos Moncalieri, con le sarde che vogliono reagire prontamente dopo la pesante sconfitta del Taliercio per 84-60 contro la capolista ...

