Atp Napoli 2022 | Musetti approda in semifinale | abbattuto Galan

Matteo Berrettini, tennista romano numero 16 della classifica mondiale, vince agevolmente il suo quarto di finale all'250 dicontro il giapponese Taro Daniel col punteggio di 6 - 2, 6 - 3. Una partita a senso unico per Berrettini, che non va mai in difficoltà, gioca benissimo col dritto ed è perfetto anche ...Matteo Berrettini approda in semifinale al torneodi2022. Il 26enne romano, numero 16 del ranking, nei quarti si è imposto sul giapponese Taro Daniel n.95in due set con il punteggio di 6 - 2, 6 - 3 in 1h23 . Intanto lo spagnolo ...Tennis, ATP 250 di Napoli: Fognini si ferma, Berrettini vola in semifinale Il veterano è stato fermato da Carreno Busta, successo facile per il romano che è il… Leggi ...L’artista, al Teatro Troisi fino a domenica, scherza a margine degli incontri nell’Arena: “Inconvenienti possono capitare, qui bello ...