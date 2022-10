Video drone mostra Nord Stream con pezzo di 50 metri mancante

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Un tratto di almeno 50del gasdotto1 è scomparso a seguito di un sospetto sabotaggio a fine settembre nel Mar Baltico, secondo le prime immagini subacquee rivelate in unpubblicato dal quotidiano svedese Expressen: nelle immagini si vede per la prima volta il gasdotto con pezzi di metallo frantumati da un'esplosione e un buco al suo interno.Girate lunedì a circa 80di profondità, le immagini di uno dei quattro punti colpiti rivelano che più di 50del gasdotto sono stati distrutti o almeno ricoperti dal fondale marino a seguito delle esplosioni responsabili dei danni, secondo l'Expressen. "Solo una forza estrema può piegare il metallo spesso come lo vediamo", afferma Trond Larsen, il pilota di droni dell'agenzia norvegese Blue Eye Robotics, ...

In primo luogo, il canale televisivo locale INN ha pubblicato unanimato satirico che mostra ... Video, un drone ucraino intercetta un drone russo che viene abbattuto Il possibile utilizzo di droni "kamikaze" iraniani da parte delle forze armate russe in Ucraina sta creando in questi giorni parecchi grattacapi dal punto di vista militare al regime di Kiev, nonché i ...Immagini dell'azione delle forze di difesa di Kiev nei pressi della capitale: così una parte degli attacchi lanciati nelle ultime ore è stato neutralizzato ...