(Di giovedì 20 ottobre 2022) Un ragazzo di 19 anni è mortodopo essere stato travolto da una auto in via Cristoforo Colombo, all'altezza di via Giustiniano Imperatore. Secondo una prima ricostruzione l'...

Secondo una prima ricostruzione l'autovettura, per motivi ancora da accertare, è uscita fuori strada andando a colpire la segnaletica stradale e poi hail 19enne che si trovava sul ...L'incidente in via Cristoforo Colombo: il ragazzoda un'auto ... Pedone investito e ucciso questa notte a Roma - Ultima Ora Un ragazzo di 19 anni è morto questa notte a Roma dopo essere stato travolto da una auto in via Cristoforo Colombo, all'altezza di via Giustiniano Imperatore. (ANSA) ...Incidente con fuga, mercoledì sera verso le 20, in via Ostiano a Persico Dosimo: un uomo di 43 anni è stato investito sulle strisce pedonali all’altezza della farmacia. Il ...