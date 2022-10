“Mario + Rabbids Sparks of Hope” come nasce un videogioco di successo

'Quando abbiamo realizzato il primo capitolo dieravamo pressoché sconosciuti. Pochi credevano in quello che stavamo per portare ai giocatori, alla novità di cui eravamo artefici. Quando abbiamo presentato il gioco alla fiera di Los ...Al launch event diSparks of Hope Ubisoft Milan ha fatto un figurone. Ecco il protagonista diSparks of Hope Avere avuto la possibilità di partecipare al launch - party di...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la ...Dagli studi di Ubisoft Milano arriva il nuovo capitolo della saga realizzata in collaborazione con Nintendo. Ce ne parla il direttore creativo Davide Soliani ...