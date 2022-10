Joao Felix verso la cessione | c' è il Paris St - Germain

, con ogni probabilità, è il prossimo obiettivo di mercato dei grandi club europei, fra i quali Bayern Monaco, Paris Saint - Germain e Manchester United. Il quotidiano spagnolo As riferisce ...Commenta per primo Iniziano i tagli di Diego Simeone all' Atletico Madrid : secondo Fichajes.net , il Cholo vuole le partenze di, Yannick Carrasco e Felipe .Joao Felix, con ogni probabilità, è il prossimo obiettivo di mercato dei grandi club europei, fra i quali Bayern Monaco, Paris Saint-Germain e Manchester United. Il quotidiano spagnolo As riferisce di ...A exatamente um mês do início do Mundial'2022, a situação de João Félix no Atlético Madrid está cada vez mais complicada. Frente ao Rayo Vallecano, na terça-feira, o internacional português somou o se ...