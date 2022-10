E’ tarantino il 24enne trovato morto in una scarpata a Verona

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Sono morti in un incidente stradale Sofia Mancini, 20 anni die Francesco D’Aversa,di Taranti, i due ventenni dei quali non si avevano più notizie da lunedì sera, quando erano stati visti salire a bordo della 500 del ragazzo, all’uscita di una discoteca. La vettura e i corpi sono stati trovati stamane, in una piccolaai lati della statale 450, vicino ad Affi (). L”utilitaria, capovolta e coperta dalla vegetazione, è stata notata da alcuni operai della manutenzione stradale.Manca solo il riconoscimento ufficiale delle due vittime da parte dei familiari. Il ritrovamento dei due corpi, di una donna e di un uomo, all’interno della 500 bianca che si stava cercando è stato confermato all’ANSA dal sindaco di Costermano sul Garda , Stefano Passarini, che subito si era attivato dando l’allarme ...

Cosmopolismedia

è stato sottoposto tradotto presso la Casa Circondariale jonica, mentre il 42enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari; unche, sottoposto ad una perquisizione personale dai ...... superba anche la prestazione delpavese - tesserato per Fiamme Oro ed Imolanuoto, seguito ... Nessun rimpianto per una bravissima Chiarae una solida Silvia Di Pietro che chiudono la ... Verona, trovato morto in un incidente 24enne tarantino Francesco D'Aversa lavorava da diverso tempo come pizzaiolo nel capoluogo scaligero. Era in macchina con Sofia Mancini, 20enne veneta: anche per ...