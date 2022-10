Consultazioni | Calenda | ' nessun sostegno sulla fiducia al governo'

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Roma, 20 ott (Adnkronos) - Un appoggio del Terzo polo al? "Non c'è questa possibilità. C'è la maggioranza che ha vinto, devono governare e da noi non arriverà un. Arriverà se presentano il rigassificatore, se hanno un pacchetto sulle bollette fatto bene, lo voteremo. Il resto lo abbiamo escluso tassativamente, non è all'ordine delle possibilità". Lo ha detto Carlodopo leal Quirinale.

L'assenza di Renzi allacon Mattarella per molti è stata una conferma. In realtà su questo nessuno screzio, il patto è chesale al Quirinale e Renzi tiene in discorso in aula. ...Si parte con i presidenti di Camera e Senato. Poi tutte le delegazioni dei partiti mentre il centrodestra, unito, si presenterà al Colle domani mattina. Sarà l'ultimo incontro prima che Mattarella ...Prendono il via le consultazioni per la formazione del nuovo governo ... Per conto del Terzo Polo ha tracciato la linea Carlo Calenda, che ha confermato l'opposizione di Azione e Italia Viva. In tal ...(Adnkronos) - "Azione e Italia viva saranno all'opposizione di questo governo, senza sconti. Un'opposizione che cercherà di ingaggiare il governo su tematiche concrete". Così Carlo Calenda al ...