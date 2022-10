Boom di iscrizioni ai corsi di danza classica per donne “anta”

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 20 ottobre 2022) (Adnkronos) - Cresce del +230% il numero diche iniziano a praticaredopo i 40 anni Milano, 20 ottobre 2022 – L'emergenza pandemica degli ultimi anni ha modificato e, in molti casi completamente ribaltato, abitudini ed esigenze di molti e in particolare delle. Sono soprattutto quelle che hanno superato i 40 anni, oggi, a sentire il desiderio di realizzare sogni e vocazioni accantonate, riprendendo in mano le proprie vite. Diventare ballerine diè stato, ed è tuttora, uno dei sogni più diffusi nell'infanzia di molte bambine. Ma quante lo hanno abbandonato per scelte della propria famiglia o per la propria carriera e, forse, per più ampi aspetti legati ai tanti accadimenti della vita che annullano il tempo da dedicare a se stesse? Quante ...