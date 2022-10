WTA Rouen 2022 | Sara Errani eliminata al primo turno dopo una partita infinita con Maryna Zanevska

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Non ci sono più italiane nel tabellone principale al WTA 125 diè stata sconfitta, in maniera anche particolarmente amara per circostanze e significato della, dalla belgacon il punteggio di 7-5 6-7(4) 7-5oltre 2 ore e 45 minuti di lotta serratissima nell’ultimo match di giornata. Scambio di break immediato nei primi due game, conche lo conquista eche riequilibra. Di lì in avanti, tolto il terzo gioco ai vantaggi, accade poco, almeno fino al 4-4, quando l’italiana riesce a prendersi ai vantaggi il game che la manda a servire sul 5-4. La belga la recupera all’istante, per lanciarsi poi verso un 12° gioco che la designa vincitrice del set per 7-5. Anche il secondo ...

A chiudere il programma è stato il derby francese con la vittoria di Jessika Ponchet (n.167 del ranking) contro Alice Robbe (wild card) per 6 - 1 6 - 2. Per Ponchet nel prossimo round ci sarà da ...Poco e niente da salvare per Lucia in quest'ora e ventiquattro minuti di gioco. Inconsistente al servizio, convertito con un poco lusinghiero 21/47 complessivo, e sei break subiti su sette opportunità ...ouen (Francia) – 1° Turno, cemento (al coperto) Court Central – ore 11:00 Cristina Bucsa vs Vitalia Diatchenko Ana Konjuh vs Dayana Yastremska (10) Viktoriya Tomova vs Simona Waltert Non prima 14:00 H ...Diverse variazioni per le prime dieci tenniste italiane nella classifica mondiale femminile pubblicata stamane dalla WTA. Davanti a tutte c’è ...