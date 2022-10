Walmart pronta ad un ruolo da protagonista nel Web3

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) (Adnkronos) –, colosso statunitense della vendita al dettaglio, ha recentemente annunciato massicci investimenti per consolidare la propria posizione nel. L’azienda, grazie ad una ormai pluriennale e proficua partnership con il metaverso della piattaforma Roblox, punta forte sul settore fintech per ampliare la platea della clientela, con l’obiettivo di coinvolgere i più giovani. Tra gli snodi fondamentali della direttrice cripto disegnata dai suoi manager,prevede la graduale sovrapposizione di realtà fisica e virtuale. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

