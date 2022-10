The Crown 5 sorprende tutti con immagini inedite | i dettagli

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) I fan non stanno più nella pelle per l’arrivo della quinta stagione di The. Nelle ultime settimane, si sono susseguite colorite anticipazioni su ciò che avverrà nelle prossime puntate. Inoltre, il rinnovo del cast e l’ingresso di nuovi attori non stanno facendo altro che aumentare le aspettative. Di recente, sono state pubblicate delle fotoche mostrano gli interpreti nei panni dei loro personaggi. Tutto pronto per la quinta stagione di The: novità e tante sorprese Thenon è nuova alle modifiche del cast. Ogni due stagioni circa, infatti, si può assistere a dei sostanziali cambiamenti. Indubbiamente, due delle aggiunte che stanno suscitato maggiore curiosità sono quelle di Dominic West e Elizabeth Debicki che andranno a sostituire i loro predecessori nei rispettivi panni del principe Carlo e ...