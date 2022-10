Sci alpino | i favoriti per la Coppa del Mondo generale 2023 | Odermatt in pole | Kilde ci prova | Pinturault cerca il riscatto

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Tutti contro Marco. Potrebbe riassumersi così la sfida per ladelin campo maschile. Lo svizzero è l’uomo da battere e lo scorso anno ha dominato la scena, vincendo anche quella di gigante e chiudendo al secondo posto in superG e quarto in discesa. Un trionfo straordinario, arrivato nonostante la totale assenza dello slalom, conche si è imposto con quasi 500 punti di vantaggio su tutti i rivali. Al secondo posto lo scorso anno si è classifica Aleksander Aamodt. Il norvegese ci riproverà anche in questa stagione, anche se batteresarà molto complicato. Infattisi gioca tantissimo sulle prove veloci, dove comunque lo svizzero riesce ad essere uno dei migliori. Il norvegese dovrà essere perfetto ...

Il 22 ottobre, a Soelden (Austria), prenderà il via la stagione femminile dicon lo slalom speciale. Ci saranno le più grandi atlete del circuito e anche Sofia Goggia , che punta alla vittoria della coppa del mondo generale. Oltre alla bergamasca ovviamente ci sono ...Un ragazzo dal potenziale enorme, polivalente e che può davvero rappresentare il futuro delloazzurro anche in ottica lotta per la Coppa del Mondo generale. L'obiettivo ora è di essere subito ...Il 22 ottobre prende il via la nuova stagione di sci alpino con Sofia Goggia che si appresta ad essere una grande protagonista ...Rischio stangata per la prossima stagione sciistica a Monte Livata. A far scattare l’aumento di skipass e abbonamenti è il caro energia. Nella montagna di Roma ...