(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Il Gran Premio di Malesia è molto importante per il campionato mondiale, perché coinvolge parte del mercato relativo al Sud Est Asiatico, e non solo:è una piccola Mecca del motorsport, dalla e ...

Tra cui lo sponsor, già molto conosciuto nell'ambiente a due e quattro ruote. Dopo aver sostenuto progetti di vario genere - il team Yamaha per cui hanno corso, tra gli altri, Franco ... Petronas ci riprova: team con piloti locali nella Moto2 di Sepang Il Gran Premio di Malesia avrà nella classe media lo sponsor nazionale a sostegno di un team spinto dall'importatore Honda, con il supporto di MIE. I piloti al via: Pawi, Kasmayudin e Anuar ...