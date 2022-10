Mourinho vs Spalletti | un Roma-Napoli di vertice

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Nel prossimo turno di Serie A ci sarà una sfida eterna del nostro campionato. Josécontro LucianoIl Corriere dello Sport apre oggi presentando con Alberto Dalla Palma il big-match dell’undicesima giornata:. Un confronto che esalterà le caratteristiche dei due condottieri,: «In classifica sono divisi solo da quattro punti, in campo sono separati dalle idee – polo Nord contro polo Sud – ma non dagli obiettivi e dalla mentalità con cui vanno conquistati:, da sempre, è lo Special One, l’uomo nato per vincere e per dividere, lui diverso da tutti gli altri del circuito;è la Grande Bellezza, l’allenatore che insegna un calcio del futuro da oltre dieci anni: vincere solo giocando, e ...

Special derby: Roma - Napoli da scudetto nel segno di. Sabatini: ' Kvara più forte di Leao '. Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, mercoledì 19 ottobre ...Il primo posto occupato dal Napoli dista 4 punti e il duello in arrivo traè un contrasto di stile intrigante. La sfida tra due allenatori vincenti ispirati da filosofie di gioco differenti . Uno, ex Roma, attratto dalla grande bellezza dei voli ...Le squadre, separate da soli quattro punti, sono specchio perfetto dell’indole di chi le guida: Kvara è il simbolo dello show azzurro e di un attacco monstre, Smalling è il leader di una difesa di fer ...Non c'è stanchezza, ma la voglia di staccare un po' la spina sì. Così dopo la vittoria sul Bologna il Napoli si ferma per 48 ore: Castel volturno resta aperta per chi… Leggi ...