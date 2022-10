Milan | si ferma ancora Maignan | problema al polpaccio

Ricaduta per Mike Maignan. E brutto guaio per il, che già pregustava il ritorno in azione del portierone francese dopo lo stop per l'infortunio al polpaccio sinistro subìto in nazionale. Maignan, secondo un'anticipazione di Sky che ha trovato ...E ora ci sarà il Verona , l'unica squadra imbattuta insieme ale che occupa il terzo posto ... UNDER 18 TOP 11 UNDER 17 C'è una capolista che vola e una che si. Quella che vola è l' Inter ,...Il portiere rossonero sottoposto a nuovi esami strumentali per valutare l'entità del problema e i tempi di recupero ...L'estremo difensore del Milan sarà costretto a fermarsi ancora, dopo l'infortunio che lo ha tenuto fuori per diverse settimane.