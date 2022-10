Migliori Alternative a Microsoft Outlook per le Email su PC

Leggi su navigaweb

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Tra i programmi che gli utenti installano sui PC da lavoro troviamo sicuramente, necessario per accedere alla posta elettronica e al server Exchange. Questo programma è ottimo ma fa parte della suite Office e quindi non è disponibile gratuitamente. La funzione che rendeunico e importante è quella del calendario e della gestione dei compiti da assegnare alle persone (Task and Event Management) e fornisce parecchie estensioni e plugin perche ampliano le possibilità d'uso. Per fortuna legratuite non mancano: in questa guida vi mostreremo iclient di posta alternativi ache possiamo utilizzare gratis e senza limiti. Non avremo la potenza e la ...