Meteo | prosegue l' estate con anticiclone Scipione l' Africano

E' sempre estate, la stagione soleggiata e calda che ci accompagna dal 10 maggio sembra non voler finire mai. Ecco ancora una volta l'Anticiclone Scipione l'Africano, come avvenuto già nella prima ...Al sud:la fase di assoluta stabilità atmosferica, tanto sole e clima molto mite. Giovedì 20. Al nord: bel tempo salvo foschie dense e nebbie in pianura; peggiora in serata al Nord - Ovest. ...(ANSA) - ROMA, 19 OTT - E' sempre estate, la stagione soleggiata e calda che ci accompagna dal 10 maggio sembra non voler finire mai. Ecco ancora ...MOLISE - Prosegue la fase di caldo anomalo. Quindi oggi, mercoledì 19 ottobre, ampi spazi soleggiati con clima mite per il periodo ...