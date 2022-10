Legge sull’aborto in Italia | Gasparri propone un ddl sui diritti del concepito

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 19 ottobre 2022)inuna modifica all’articolo 1 del Codice Civile suidel nascituro Non ancora è stata assegnata alla commissione di riferimento, ma la proposta del senatore di FI Maurizioè destinata a far discutere. Secondo quanto si apprende dai maggiori organi di informazione,ha presentato un disegno diper modificare l’articolo 1 del Codice Civile, il quale stabilisce: “La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita” e che “Iche lariconosce a favore delsono subordinati all’evento della nascita”. La proposta è stata depositata in Senato, infatti sul sito del Senato si può ...