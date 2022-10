Gas | Erdogan | “Accordo con Putin per hub in Turchia”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) (Adnkronos) – Il presidente turco Recep Tayyipha raggiunto uncon il leader del Cremlino Vladimirper la creazione di un hub del gas in. “Conè stato raggiunto unper la creazione di un hub del gas in”, ha detto lo stesso, come riporta il sito di Haber. ”Creeremo un hub per il gas dalla Russia. Come ha detto, l’Europa può ottenere gas naturale attraverso la”, ha detto. La proposta di creare inil più grande hub del gas in Europa era stata formulata dalo scorso 13 ottobre ad Astana, in Kazakistan. “I prezzi del gas di un hub in ...