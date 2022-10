Encanto | il regista svela un triste dettaglio della storia di Bruno

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Ildihato su Twitter undidel personaggio., il film animato vincitore del premio Oscar, ha tra i suoi personaggi il personaggio di, di cui ilha condiviso unforse passato inosservato. Al centrotrama c'è la famiglia Madrigal e le dinamiche complesse legate al fatto che tutti i suoi membri siano nati con dei doni, non tutti accolti in modo positivo inizialmente. Nel filmsi scopre infatti cheha la capacità di prevedere il futuro, ma la sua abilità viene spessa considerata in ...