Cimitero di Poggioreale | Napoli non rispetta i defunti

Crollo aldi, continuano le proteste dei familiariMentre è stata disposta la chiusura al pubblico delmonumentale diin via precauzionale dopo il crollo di ieri che ha coinvolto la cappella della Resurrezione nel pomeriggio di oggi i familiari dei defunti ancora in attesa di una ...Rai utilizza, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo consenso dell'utente, cookie ...Con una ordinanza dirigenziale emanata in serata, il Comune di Napoli ha disposto che il cimitero monumentale di Poggioreale, interessato ieri dal crollo parziale di una congrega, resterà interdetto a ...