Calciomercato com – Milan | tegola Maignan | c’è lesione al polpaccio Mondiale a rischio | Primapagina

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) 2022-10-19 20:30:00 Arrivano conferme: I timori delle ultime ore sono stati confermati: c’è un nuovo problema per Mike. Il portiere del, comunica il club, nell’allenamento odierno ha riportato unadel muscolo soleo della gamba sinistra. L’estremo difensore rossonero verrà rivalutato tra 10 giorni. NUOVO STOP – Proprio quando il rientro sembrava dietro l’angolo, contro il Monza o in Champions League con la Dinamo Zagabria,accusa un nuovo problema. Il portiere era già fermo dallo scorso 25 settembre per un’altra, al gemello mediale sempre delsinistro, un infortunio rimediato con la Nazionale francese. Nei prossimi impegni dunque, Pioli si affiderà ancora a Ciprian Tatarusanu.A ...

