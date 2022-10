Calcio | Fiorentina; Jovic in dubbio sabato contro l' Inter

Lacontinua a preparare la delicata sfida di sabato sera contro l' Inter , valevole per l'undicesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023 . Il tecnico Vincenzo Italiano non sa ancora ...Luka Jovic resta in dubbio per la sfida di sabato al Franchi contro l'Inter: scongiurato l'infortunio muscolare l'attaccante della, uscito lunedì nei primi minuti della trasferta con il Lecce, è alle prese con un fastidio articolare all'anca secondo quanto fatto trapelare dalla società e verrà rivalutato nei prossimi ...Luka Jovic resta in dubbio per la sfida di sabato al Franchi contro l'Inter: scongiurato l'infortunio muscolare l'attaccante della Fiorentina, ...Luka Jovic resta in dubbio per la sfida di sabato al Franchi contro l'Inter: scongiurato l'infortunio muscolare l'attaccante della Fiorentina, uscito lunedì nei primi minuti della trasferta con il Lec ...