Calcio | Atalanta; Zapata torna disponibile con la Lazio

Fuori dal campo invece l'attaccante dell'ha avuto qualche problema in più: come riporta il Corriere di Bergamo, in banca il colombiano è stato fermato dalla sicurezza: "Dove pensa di andare"...I liguri, che negli ottavi affronteranno l', si impongono per 3 - 1, dopo aver chiuso il ...dal Var ad Ellertsson (5') per una spinta di Strelec sul portiere ed una traversa di Verde da...Il club bergamasco ha ufficializzato il ritorno del Trofeo Achille e Cesare Bortolotti contro un avversario di lusso Sarà un’edizione molto particolare la prossima del Trofeo Achille e Cesare Bortolot ...Gli Aquilotti si pappano le Rondinelle: “scongiurato” il derby del fiume Oglio e del lago d’Iseo, ottavi con lo Spezia Niente derby dell’Oglio e del Sebino nel tabellone degli ottavi di Coppa Italia p ...