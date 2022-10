Berlusconi | un altro audio | “L' Ucraina triplicò gli attacchi in Donbass Zelensky? Meglio non parlare”

Marta però per il suo non matrimonio ha scelto unbrand. E poco importa se all'altare nessun officiante ha veramente dichiarato lei e Silviomarito e moglie: lei ha ottenuto lo ...D'avviso Riho Terras (Ppe) secondo il quale "è ora che il veterano della politicasi ritiri". Anche i Dem continuano a puntare il dito contro il leader di FI con Enrico Letta che ...Dopo la diffusione del nuovo audio di Berlusconi sull’Ucraina, il leader di Forza Italia chiama in diretta tv da Mentana: “Era il ...LaPresse ha diffuso ancora un audio di Berlusconi incentrato su Putin e sulla guerra in Ucraina, su Zelensky, e sulla leadership in Europa e negli Usa.