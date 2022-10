Basket | Riccardo Moraschini è pronto a rientrare in campo con la Reyer Venezia

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Dopo un anno di pena, la squalifica perè finita. Il cestista italiano èa tornare sul parquet vestendo la maglia della. Da domenica, il classe 1991, sarà a disposizione della sua nuova squadra potendo trovare dei minuti in campionato, ironia della sorte, proprio contro quella Olimpia Milano di cui ha fatto parte dal 2019 sino al momento della positività al clostebol, avvenuta nell’ottobre 2021. La guardia ha voluto affidare i pensieri che lo riguardano al proprio profilo Instagram affermando: “Oggi scade ufficialmente la mia squalifica. Finisce qui un anno difficile e assurdo che ho già messo alla spalle. Grazie a tutti per il sostegno e l’affetto di questi mesi. Comincia la mia stagione in maglia @umana…ci vediamo ...

OA Sport

