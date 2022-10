Atalanta | Ag Scalvini | “Giorgio è felice a Bergamo”

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 19 ottobre 2022)- L’è ritornata ad allenarsi a Zingonia, dopo la vittoria di sabato contro il Sassuolo, in preparazione per la gara contro la Lazio. L’agente del difensore dell’, Fausto Pari ha parlato ai microfoni di TMW riguardo al futuro del suo assistito. Di seguito, ecco le parole dell’agente: Sul Futuro: “Lungi da lui pensare di andare via. Non ha ancora diciannove anni, lui vuole crescere, sta facendo anche esperienze nuove visto che è stato impiegato da centrocampista, è a disposizione del tecnico per migliorare, avere nuove conoscere. Non credo sia il caso di fargli pressioni. In futuro si vedrà con la società, andrà dall’e si deciderà cosa fare, nell’eventualità, ma al momento è tutto molto prematuro. Deve stare ...