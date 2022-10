Amici 22 | Wax si racconta Vengo dalla strada e poi si chiarisce con Rudy Zerbi

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Wax ad22 si èto ad Arisa e Maria De Filippi, rivelando le sue radici e chiarendosi conNel daytime di22, il cantante Wax si èto ad Arisa, la sua insegnate, e a Maria De Filippi. Il ragazzo ha detto di veniree ha spiegato i rapporti con la famiglia che gli ha dato tutto, compresa la sofferenza. La striscia quotidiana diè stata incentrata su Wax, a cui Maria De Filippi e Arisa, hanno chiesto dirsi: "totalmente, una particolareanche a livello di famiglia che non mi ha fatto mai mancare nulla, nemmeno la sofferenza. La musica mi ha sempre dato libertà per ...

E proprio su di essa ha detto:fa pace con l'insegnante: arriva la tregua La settimana scorsa l'allievo di22 ha insultato Rudy Zerbi con parole pesantissime, tanto da beccarsi poi un ...Una famiglia non abituata alle cose belle, per questo non sapevano come reagire quandoè entrato ad. Durante l'incontro, Arisa ha chiesto di parlare con Zerbi per un chiarimento, che c'è ...Wax e Rudy Zerbi hanno fatto pace ad Amici 22. Sono passati giorni dal video in cui l’allievo ha usato delle parole molto forti verso l’insegnante e sono arrivati oggi a una tregua. Arisa ha chiesto ...Wax racconta la storia della sua famiglia: "Mia madre era disperata" Da quando è entrato nella scuola il cantante ha avuto spesso degli atteggiamenti ...