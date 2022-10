Turris sconfitta a Potenza 2-1 | decisivi Di Grazia ed Emmausso

(Di martedì 18 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDolorosaper lache perde 2-1 in casa del. Lucani in vantaggio dopo soli sette minuti di gioco con Di, servito in area da Del Pinto con un bel passaggio filtrante. Sua la conclusione che non lascia scampo a Perina. Al 43? i padroni di casa raddoppiano grazie al gol diche trasforma alla perfezione un calcio di punizione. Nella ripresa, alla mezz’ora, Leonetti accorcia le distanze per lacon una conclusione al volo dopo una bella azione corale. Per la, che resta settima con 14 punti, il prossimo turno prevede il difficile impegno interno con il Crotone.2-0: Gasparini M., Armini N., Caturano S., Del Pinto L. (dal ...

