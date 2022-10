Stellantis - Tavares | Alfa Romeo sta andando bene | è in attivo e può finanziare il suo futuro

***, nostri risultati sostenibili anche con presenza marginale in Cina (RCO). 18 - 10 - 22 12:47:02 (0321) 0 NNNNLo ha detto Carlos, ceo di, intervenendo al Paris Automotive summit, ricordando che 'sono passati 4 anni dall'ultimo Salone dell'auto di Parigi e in questi 4 anni ci sono stati ...Al Salone di Parigi, l'ad del gruppo ha elogiato le strategie messe in atto da Imparato per rilanciare il Biscione: ecco i numeri e le novità in campo, a cominciare dalla Tonale ibrida ...Piazza Affari, Stellantis è buy per gli analisti ma il contesto economico globale suggerisce prudenza. Ecco come investire con un certificato a capitale condizionatamente protetto.