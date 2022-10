Scarso impegno in campagna elettorale | Fratoianni avvia le “purghe” in Toscana e Liguria

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 18 ottobre 2022) Hanno giocato per perdere le elezioni: con questa accusa choc la direzione di Sinistra italiana presiduta da Nicolaha ratificato sabato scorso il commissariamento della federazionee quella di Genova di Sinistra Italiana Alcuni dirigenti hanno parlat esplicitamente di “ammutinamento” dei vertici locali di Sinistra italiana in. “L’accusa? Aver espresso dissenso verso la linea della segreteria nazionale e non essersi impegnati abbastanza in”. Lo ha scritto su Fb, Fabio Venneri, responsabile regionale dell’organizzazione del partito in. Uno degli “ammutinati” che reso noto come la decisione abbia spaccato la Direzione nazionale: 25 voti a favore e ben 13 contrari. Aggiungi un seggio a casa: ripescata ...