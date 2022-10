TGCOM

commenta Lasciare tutto e viaggiare per il mondo. Chi non lo ha mai pensato Alessandra Bellettini , 48enne di, ha trovato il coraggio di fare questa scelta lasciando un impiego a tempo indeterminato per dedicarsi insieme al suo compagno Marco Tamburini alla famiglia, ai viaggi e a ciò che più ama. Un ...L'ANALISI - Colpo di scena, aluglio supera agosto per presenze Una riflessione sul turismo estero 'Ho visto tanti turisti dall'estero come non si vedevano da anni. E infatti registriamo su ... Rimini, "Addio al posto fisso, viaggio per il mondo": la scelta di Alessandra Lasciare tutto e viaggiare per il mondo. Chi non lo ha mai pensato Alessandra Bellettini, 48enne di Rimini, ha trovato il coraggio di fare questa scelta lasciando un impiego a tempo indeterminato per ...«Addio posto fisso, viaggio d’inverno e lavoro d’estate». Ha dato un taglio netto al passato tre anni fa la 48enne riminese Alessandra Bellettini, lasciando ...