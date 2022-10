Relazione | desiderio e… Filotto!

(Di martedì 18 ottobre 2022) Ho trovato in libreria il bellissimo, terribile discorso di Svetlana Aleksievic pronunciato quando le hanno assegnato il premio Nobel, nel 2015 (Una battaglia persa, Adelphi, 2022). Ecco le parole finali: L'articolo proviene da il manifesto.

