Premier League 2022 2023 | il Crystal Palace vince De Zerbi non va oltre lo 0-0

(Di martedì 18 ottobre 2022) Ilbatte 2-1 il Wolves nel match dell’undicesima giornata di. Al 31? Adama Traore ha illuso gli ospiti con il gol del vantaggio. Nella ripresa c’è la rimonta: al 47? il pareggio di Eze, al 70? è Zaha a firmare il gol da tre punti. Sono tredici i punti in classifica per la squadra di Vieira che è imbattuto da tre turni di campionato. Crisi nera per il Wolves: una vittoria nelle ultime cinque gare con quattro sconfitte. Solo 0-0 tra Brighton e Nottingham. Dopo l’ottimo inizio con il 5-2 rifilato al Liverpool, Deè a secco di vittorie da quattro turni e nella prossima giornata dovrà fare visita al Manchester City del suo punto di riferimento, Pep Guardiola. Crisi nera anche per il Nottingham: 6 punti in campionato, una sola vittoria e 7 gol segnati in 11 gare. ...