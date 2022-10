Nardi-Moutet oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Atp Napoli 2022

(Di martedì 18 ottobre 2022) Lucasfiderà Corentinnel primo turno dell’Atp 250 di. Archiviato il leggero fastidio fisico che l’ha purtroppo costretto a saltare il torneo di Firenze, il giovane azzurro si ripresenta nel capoluogo campano pronto ad una nuova sfida. In ballo in queste ultime settimane ci sono tanti possibili obiettivi per il tennista di Pesaro, da un posto alle Next Gen Finals, alla possibile conquista dei primi 100 del ranking mondiale. L’esordio asarà contro il temibile, giocatore dall’alto tasso tecnico ma altrettanto incostante all’interno dei suoi match. Una partita comunque alla portata delammirato ad Astana un paio di settimane fa. Certamente c’è l’incognita delle condizioni fisiche dopo il breve stop. SEGUI IL LIVE PROGRAMMA ...

(ITA) vs C.(FRA) Non prima delle 19: [WC] L.(ITA) vs C.(FRA) Il programma di martedì 18 ottobre per il torneo di doppio al Tc Pozzuoli A partire dalle 12: [4] R. Matos (...La settimana scorsa a Firenze ha superato le qualificazioni cedendo poi all'esordio nel main draw al francese. In serata palcoscenico tutto per: il 19enne pesarese, n.130 ATP ("best ...Saranno il giapponese Daniel e lo spagnolo Martinez ad aprire domani i match di primo turno del tabellone principale della Tennis Napoli Cup by Banca di Credito Popolare. Si parte alle ore ...Con l’esordio per Flavio Cobolli e Luca Nardi è un martedì da giovani leoni alla T ennis Napoli Cup by Banca di Credito Popolare, nuovo ATP ...