Milan | partita aperta per il rinnovo di Bennacer | due i nodi da sciogliere | Primapagina

(Di martedì 18 ottobre 2022) 2022-10-18 14:00:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: La traiettoria dialè stata, per certi versi, sorprendente. Arrivato in punta di piedi da un Empoli retrocesso, Ismael ha migliorato il suo calcio e la sua leadership tecnica e silenziosa mese dopo mese, stagione dopo stagione. Lo stesso Stefano Pioli ne ha sottolineato la crescita a inizio stagione indicando l’algerino come la possibile sorpresa del campionato. E i fatti gli stanno dando ragione perché con il numero 4 in campo il Diavolo è tutta un’altra squadra, più logica e bella da vedere nello sviluppo del gioco. OPERAZIONE- Per Paolo Maldini e Ricky Massara non ci sono mai stati dubbi:deve rimanere in rossonero a lungo, ben oltre l’attuale scadenza del ...