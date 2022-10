Mattia Bellucci in orbita | per un futuro azzurro c' è anche lui

(Di martedì 18 ottobre 2022) L'aggiornamento settimanale della Race to Milan dice che nella top - 20 ci sono la bellezza di nove giocatori italiani, mentre lo scorso week - end sono diventati addirittura sette i Next Gen azzurri ...

...19 NOME COGNOME SOCIETA' RICCARDO ABELA SD SAVIO ASTI JACOPO ANFOSSO GAVIESE FRANCESCO...PASTORFRIGORSTAY LASSINA JUNIOR KONE SALUZZO GIANLUCA LEONE OVADESE ZAKARIA MAJDOUL CASTELLAZZO...Prosegue anche in Lituania l'ottimo momento di forma di, il 21enne di Castellanza che continua a scalare il ranking del tennis mondiale. Il mancino, allievo di Fabio Chiappini, ha superato i primi due turni del torneo Challenger di Vilnius ...Mattia Bellucci è approdato ai quarti di finale del 'Vilnius Open by kevin.' , Challenger ATP dotato di un montepremi di 45.730 euro di ...Si fa sempre più intensa la corsa ad un posto nelle Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals, in programma all’Allianz Cloud di Milano dall’8 al 12 novembre prossimi. La scorsa settimana ha visto ...