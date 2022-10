Marotta | “Inter in vendita? È tutto sopra la mia testa” | VIDEO

...provando a scombinare i piani dell'InterLe due grandi ad essere partite più lentamente quest'anno sono Juventus e, rivali storiche e ora accomunate da una persona in particolare: Beppe. ..., parla: dal futuro della società a quello di Skriniar ., il passaggio del turno in Champions vitale anche per il bilancio. Proprio la doppia impresa con il Barcellona , battuto a ...L’Inter e Milan Skriniar si vedranno più avanti ... PALLA AL GIOCATORE - Marotta ha sottolineato l’aspetto più importante, che vi avevamo raccontato mesi fa: “Dipende tutto dal calciatore ...Il presidente dell'Inter non vuole cedere lo slovacco a gennaio e proverà a convincerlo a rinnovare il suo contratto in scadenza ...