M5S | Conte | ' capigruppo eletti a scrutinio segreto segnale di coesione e unità' **

Quella che oggi è sotto attacco - da parte di una serie di forze che hanno come punta di lancia Il Fatto e Domani sul piano mediatico,e ilsul piano politico, e Landini sul piano sociale - ......necessari a Luigi Di Maio per impedire che venisse escluso ildalle vicepresidenze'. Vedi Anche Pd, De Micheli denuncia a La7: "Silenziata la mia candidatura dalla componente maschilista.2...Elezione dei capigruppo del nuovo parlamento. Chi sono i nuovi presidenti dei gruppi parlamentari Ci sono riconferme, sono stati eletti in alcuni casi gli stessi parlamentari che ricoprivano questo..Torna alla home X1 / 21 Previous Next Barbara Floridia nuova capogruppo M5S alla Camera. Le foto 18/10/2022 Il gruppo dei senatori del Movimento 5 Stelle ha votato come capogruppo la senatrice sicilia ...