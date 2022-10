LIVE Zalgiris-Virtus Bologna | Eurolega basket in DIRETTA | serve il colpaccio in Lituania

(Di martedì 18 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PARTIZAN-OLIMPIA MILANO La presentazione della partita 18.43 Dopo il successo di giovedì scorso contro il Bayern Monaco, la compagine emiliana vuole continuare a fare bene in campo europeo. 18.40 Buonasera a tutti e benvenuti allascritta di, match valido per la terza giornata dell’2022-2023! Buongiorno a tutti e benvenuti allascritta di, match valido per la terza giornata dell’2022-2023! Dopo il successo di giovedì scorso contro il Bayern Monaco, la compagine ...

Una ricca offerta che va anche ben oltre gli eventi, e che vanta anche una vasta selezione di ... Basket Eurolega 3Giornata 18 - ott 19:00Kaunas vs Bologna (diretta) Telecronaca: Mirko ...Le V Nere, reduci dalla bella vittoria in Serie A per 60 - 85 sul campo del Verona, non avranno però di certo vita facile. Lo, infatti, nonostante le due sconfitte nei primi due incontri in questa Eurolega, è una compagine pericolosa (in campionato ha vinto tutte le prime cinque sfide) e oggi cercherà di ottenere ...Diretta Zalgiris Virtus Bologna streaming video tv: orario e risultato live della partita che si gioca per la 3^ giornata di basket Eurolega.La Virtus Bologna è a Kaunas per la terza giornata della stagione regolare di EuroLeague. Sergio Scariolo non ha a disposizione i soli Awudu Abass e Toko Shengelia per la palla a due ...