L’intelligenza artificiale conquista anche il ludos

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 18 ottobre 2022) Il passaggio alla digitalizzazione che da alcuni anni sta interessando moltissimi settori, non poteva non coinvolgereil mondo del. Sono sempre di più gli appassionati di giochi virtuali e di attività ricreative e parasportive che si cimentano in sfide più complesse contro nuove tipologie di giocatori, ossia quelli intelligenti e artificiali. La strada era già stata spianata con le aperture delle sale da gioco virtuali e con la creazione di app in cui sfidare agguerriti avversari, portali che emulano in tutto e per tutto i tavoli da gioco reali, ma a venire meno è, però, la componente visiva, ossia la possibilità di comprendere le mosse degli avversari attraverso l’analisi dei movimenti (sono tipici i tic nervosi e la poker face) e di capire se è in atto un bluff. Strada che ha condotto fino all’ingresso del...