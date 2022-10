La vita felice

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 18 ottobre 2022) Di Vincenzo Calafiore 19 Ottobre 2022 Udine Non avrei mai immaginato che a un certo punto la miafosse cambiata così repentinamente; è per me come trovarmi catapultato in un mondo a me sconosciuto, per meglio intendermi è come essere in mezzo a un deserto senza una bussola, o punti di riferimento diversi dalle stelle …. Quelle ci sono sempre e sono sempre lì con la certezza di alzare gli occhi al cielo e di trovarle; ma qui su questo pianeta terra, non c’è nulla di certo, nemmeno la, perché nella jungla, in questa jungla tutto può accadere. Ora mi ritrovo a rincorrere all’indietro la miaed è come tornare a un’isola di pace; quello che vorrei dire senza l’uso di parole difficili e pensieri contorti, che un tempo nonostante i problemi guardando avanti su quella ipotetica autostrada trovavi la svolta a destra, “ ...