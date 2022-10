Iran | Elnaz Rekabi gareggia senza velo a Seul | “La metteranno in carcere”

Leggi su velvetmag

(Di martedì 18 ottobre 2022) La repressione dell’non si ferma. Si contano oltre 200 morti e migliaia di arrestati in un mese di proteste contro l’obbligo delper le donne. E ora si apprende che l’atleta, 33 anni, sarà incarcerata, nella stessa prigionie dove si trova l’italiana Alessia Piperno., scalatrice, ha partecipato domenica scorsa 16 ottobre a una competizione di arrampicata a, la capitale della Corea del Sud. Ma lo ha fatto evitando di indossare il, lo hijab. Le immagini della ragazza hanno fatto il giro dei social e adesso si apprende che non appena rientrerà inla polizia andrà a prelevarla per trasferirla in. Nella famigerata prigione di Evin a Teheran. La stessa in cui si trova detenuta da alcune ...