Il Pallone d’Oro di Benzema e i campioni che non invecchiano mai

Leggi su linkiesta

(Di martedì 18 ottobre 2022) Ila Karimè un riconoscimento dovuto e inevitabile per una stagione grandiosa. Il titolo di miglior giocatore dell’anno è andato a un attaccante che ha vinto campionato e Champions League con il Real Madrid e ha chiuso da capocannoniere entrambe le competizioni. È anche un premio alla carriera per chi ha saputo farsi protagonista assoluto e indipendente dopo aver vissuto nove stagioni all’ombra di Cristiano Ronaldo, come un qualsiasi Sancio Panza al servizio del più popolare Don Chischiotte. Forse è anche «ildel popolo», come ha scritto lo stessosui social, stringendo in un abbraccio le strade di Lione e di Terraillon, non proprio un quartiere in cui trascorrere le vacanze estive o quelle di Natale. L’attaccante francese è soprattutto il ...