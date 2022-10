Il centrodestra accelera sulla squadra Meloni | Governo a un ottimo punto

(Di martedì 18 ottobre 2022) Buon? No,. Giorgiascambia qualche rapida battuta con i giornalisti assiepati davanti agli uffici dei gruppi di Montecitorio e afferma che sul"siamo a un". Per la leader di Fdi e premier in pectore la composizione delladiprocede spedita dopo l'incontro chiarificatore di ieri con Silvio Berlusconi nella sede di FdI di via della Scrofa, dopo le tensioni nei giorni scorsi. La nota congiunta al termine del bilaterale aveva riportato il sereno dopo giorni ad alta tensione. Il faccia a faccia si è svolto "in un clima di unità di intenti e di massima cordialità e collaborazione". Una ritrovata sintonia che impartisce unazione alle trattateti...

