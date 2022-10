Francesco Bruno torna a casa dopo avere trascorso la sua vita (3 anni) in ospedale

Leggi su gravidanzaonline

(Di martedì 18 ottobre 2022)è l’ultimo di sette figli di una coppia di Chicago, che hapiù di mille giorni (duee dieci mesi, per la precisione) in una stanza di, dove era ricoverato a causa di una malattia emersa alla nascita e che lo ha costretto a stare sotto stretta osservazione dei medici. Il piccolo, infatti, soffre di una patologia rarissima, la displasia scheletrica, che colpisce un bambino su 5 mila, se si tengono in considerazione quelli che riescono a sopravvivereil parto. A essere colpite sono in modo particolare le ossa, che si sviluppano in modo anomalo. I problemi vengono riscontrati soprattutto in braccia, gambe, cranio e colonna vertebrale. I malati, secondo quanto viene riportato dal sito del Children’s Boston Hospital, hanno una statura inferiore ...