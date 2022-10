E’ morto Franco Gatti dei “Ricchi e poveri”

(Di martedì 18 ottobre 2022) E'a Genova, all'età di 80 anni,, il "baffo'" del gruppo musicale i. Ad annunciare la scomparsa sono stati i, insieme alla sua famiglia. "È andato via un pezzo della nostra vita. Ciao", dicono addolorati.si era allontanato da tempo dal gruppo, dopo l'improvvisa morte del figlio Alessio nel 2013 a soli 23 anni. Pur avendo ritenuto la sua attività musicale chiusa, nel 2020 aveva partecipato alla reunion del gruppo sul palco dell`Ariston, a Sanremo con la storica riconciliazione tra Angela Brambati e Marina Occhiena. Isi erano esibiti in un medley con alcuni dei loro grandi successi: "L`ultimo amore", "La prima cosa bella" e ...

Il cantante se ne è andato all'età di 80 anni. Il mondo della musica piange la scomparsa diGatti, storico membro dei Ricchi e Poveri,oggi a Genova, all'età di 80 anni. "È andato via un pezzo della nostra vita", ha dichiarato la band, di cui Gatti non faceva più parte dal 2013, ...Il cantante, 80 anni, si è spento a Genova. Da tempo si era allontanato dal gruppo, dopo la morte del figlio Alessio nel 2013. ÈGatti dei Ricchi e Poveri. Il cantante, 80 anni, si è spento a Genova. Da tempo si era allontanato dal gruppo, dopo la morte del figlio Alessio nel 2013. Gatti aveva poi partecipato, ...Franco Gatti è morto a 80 anni, a Genova, hanno annunciato i famigliari. Nel 2020 aveva contratto il covid, e soffriva del Morbo di Crohn. Il dolore dei compagni di band, insieme dal 1967 ...E’ morto a Genova Franco Gatti dei Ricchi e Poveri. Aveva 80 anni. I Ricchi e Poveri insieme alla famiglia hanno annunciato: “È andato via un pezzo della nostra vita. Ciao Franco”. Franco lascia la m ...